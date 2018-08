Trump reacciona ante el ataque en Londres: “Estos animales están locos, hay que ser duros con ellos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reaccionado al supuesto atentado de Londres reclamando “dureza” contra los responsables. “Estos animales están locos”, ha dicho Trump, que en otras ocasiones ha cuestionado la eficacia de las autoridades británicas.

“Otro ataque terrorista en Londres. Estos animales están locos y debemos hacerles frente con dureza y fortaleza”, ha reclamado el mandatario norteamericano, unas horas después de que un vehículo se estrellase contra las barreras del Parlamento británico tras atropellar a varias personas.

Another terrorist attack in London…These animals are crazy and must be dealt with through toughness and strength!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2018