La UE rechaza el plan de May para la relación con Reino Unido tras el Brexit

El negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, ha rechazado este jueves una de las propuestas acordadas por el gabinete de la primera ministra británica, Theresa May, en el conocido como ‘Libro blanco’ para la futura relación entre Reino Unido y la UE tras el Brexit, por la cual Londres se encargaría desde su salida del bloque comunitario de aplicar la política aduanera europea a los productos que lleguen a territorio británico.

“La UE no puede y (por tanto) no delegará la aplicación de su política aduanera, de sus reglas, de la recaudación de impuestos en un Estado no miembro (de la UE) que no estará sujeto a las estructuras de gobernanza” del bloque comunitario, ha asegurado el francés en rueda de prensa en Bruselas al término de la ronda de negociaciones de esta semana.

Tras la salida de Reino Unido de la UE, ha dicho Barnier, “cualquier acuerdo aduanero o unión aduanera, y yo siempre he dicho que la UE está abierta a una unión aduanera, debe respetar este principio” por lo que las autoridades británicas no podrían recaudar impuestos en nombre de la UE para los productos que lleguen a Reino Unido desde un tercer país y cuyo destino final sea un país comunitario, tal y como pretende May.

“En todo caso, si se trata de una unión aduanera, que ayudaría a reducir la tensión en la frontera, vendría con nuestra política común para bienes”, ha insistido Barnier en referencia la política comercial europea tras una reunión de trabajo en la sede de la Comisión Europea con el nuevo negociador británico, Dominic Raab.

Asimismo, el francés ha lanzado una advertencia a Londres, a quien ha pedido respeto: “Reino Unido quiere retomar el control de su dinero, sus leyes y sus fronteras, y nosotros (la UE) lo respetaremos”, ha dicho, a la vez que ha remarcado que “la UE también quiere mantener el control de su dinero, sus leyes y sus fronteras y Reino Unido debería respetar esto”.

Barnier y Raab han acordado volver a reunirse a mediados de agosto para continuar las negociaciones, ya que todavía no se ha encontrado una solución para evitar la vuelta a una ‘frontera dura’ en la isla de Irlanda tras el Brexit, uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo de salida en octubre tal y como ambos han reconocido.