Londres amenaza: “Los británicos cambiarán su actitud con los europeos si no se pacta el Brexit”

El nuevo ministro de Exteriores de Reino Unido, Jeremy Hunt, ha advertido este lunes de que es posible que acabe produciéndose un Brexit sin acuerdo, un escenario que temen ambas partes, por lo que ha pedido “más flexibilidad y creatividad” para evitarlo.

Hunt, que llegó al Gabinete británico tras la dimisión de Boris Johnson por su desacuerdo con el Brexit blando por el que ha optado la primera ministra, Theresa May, ha iniciado este lunes una gira por las capitales europeas que tiene como primera parada Berlín.

“Dejaré claro que nuestros socios europeos deben mostrar mucha más flexibilidad y creatividad en las negociaciones si queremos evitar el escenario de un no acuerdo por accidente“, ha dicho Hunt en declaraciones a la prensa desde la capital alemana, según informa Sky News.

El jefe de la diplomacia británica ha alertado de que, si finalmente se llega a ese resultado, abrirá una “fisura” entre Londres y Bruselas que determinará la actitud de los ciudadanos de Reino Unido hacia sus vecinos continentales durante al menos una generación.

Además, ha aprovechado para subrayar que Alemania “es uno de los mejores amigos de Reino Unido en el mundo” enfatizando su compromiso compartido con “las reglas en las que se basa el orden internacional”. “Queremos seguir trabajando con nuestros socios europeos y aliados en defensa de nuestros valores compartidos“, ha dicho.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, ha insistido en que Berlín prefiere que el divorcio entre Londres y Bruselas se produzca de forma ordenada.

El Brexit se producirá el 29 de marzo de 2019 de forma automática, independientemente de si las partes han logrado o no llegar a un acuerdo sobre la ruptura y sus futuras relaciones. May, que se enfrenta a un creciente malestar interno por su gestión del Brexit, ha declarado que prefiere una salida no pactada a un mal acuerdo.