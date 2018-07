Boris Johnson critica el “Brexit a medias” de May y esta nombra a un detractor como sucesor

El recién dimitido ex ministro de Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, ha cargado contra la premier Theresa May, quien por su parte ha designado como sucesor en el cargo a un antiguo detractor de la salida británica de la Unión Europea.

El exministro de Asuntos Exteriores británico Boris Johnson, ha advertido en su carta de dimisión de que la propuesta de Brexit que defiende la primera ministra Theresa May como posición inicial para la negociación con Bruselas es un “Brexit a medias” y ha alertado que de tener éxito, convertiría a Reino Unido en una “colonia” de la UE. May ha respondido a la carta de Johnson diciéndole que “ha hecho lo correcto”.

“Nos dirigimos hacia un estatus de colonia”, sostiene Johnson en la carta. “El sueño del Brexit está muriendo, ahogado por unas dudas internas innecesarias”, añade.

Además, reprocha que la posición pactada por el Gobierno británico para abrir las negociaciones supone en sí misma una rendición. “Lo que es quizá más perturbador es que este sea nuestro planteamiento inicial en las negociaciones. Estamos mandando a nuestra vanguardia a la batalla ondeando la bandera blanca”, destaca.

La carta comienza con un afectuoso “querida Theresa” y en la misma recuerda que en el referéndum los británicos apoyaron el Brexit “con la promesa concisa y categórica de que si lo hacían recuperarían el control de su democracia”. “Les dijeron que podrían gestionar su propia política migratoria, repatriar las sumas de dinero británico gastadas por la UE y, sobre todo, que podrían aprobar leyes de forma independiente y siguiendo el interés de del pueblo de este país”, prosigue.

Sin embargo, reprocha a May que “hemos aplazado decisiones cruciales como los preparativos para una salida sin acuerdo y como consecuencia parece que nos dirigimos hacia un Brexit a medias con importantes sectores de la economía aún vinculados al sistema de la UE y sin control británico sobre ese sistema”.

Así, se refiere al documento pactado el viernes por el Gobierno para una posición común para el inicio de las negociaciones con Bruselas para un Brexit pactado. “Ahora parece que en la apertura de nuestra negociación aceptamos que no vamos a poder hacer nuestras propias leyes. De hecho, parece que hemos ido hacia atrás desde (…) febrero”, se lamenta.

Johnson pone como ejemplo las demandas para obligar a los camiones a bajar la cabina para mejorar la visibilidad y evitar el atropello de ciclistas, “pero a pesar de la terrible sucesión de muertes nos dijeron que tendríamos que esperar a que la UE legislara al respecto”.

“En la práctica no existe un derecho birtánico de iniciativa que sea fácil. Si el Brexit es significativo, debería dar a los ministros y al Parlamento la opción de hacer las cosas de una manera diferente para proteger a la gente. Si un país no puede aprobar una ley para salvar vidas de ciclistas pese al apoyo del Gobierno británico a todos los niveles, entonces no veo cómo puede llamarse verdaderamente independiente a ese país”, argumenta.

Su sucesor, un detractor del Brexit

La primera ministra británica, Theresa May, ha nombrado al diputado Jeremy Hunt como sustituto de Boris Johnson al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores después de la dimisión de Johnson por su rechazo a la postura impuesta por May al Gobierno para negociar el Brexit con Bruselas. Hunt, hasta ahora ministro de Sanidad, apoyó la continuidad de Reino Unido en la UE durante la campaña del referéndum del Brexit.

“La Reina ha aprobado complacida el nombramiento de Jeremy Hunt como secretario de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth”, ha informado el número 10 de Downing Street en un comunicado.

Matt Hancock, secretario de Estado de Cultura Digital, Medios de Comunicación y Deporte, será el sustituto de Hunt en Sanidad, mientras que el fiscal general Jeremy Wright será quien ocupe el puesto de Hancock.

Hunt, diputado por el Partido Conservador y ministro de Sanidad (2012-2018), apoyó en 2016 la continuidad de Reino Unido en la UE y tras la victoria del Brexit defendió la necesidad de un segundo referéndum. Sin embargo, en 2017 anunció un cambio de postura con el argumento de la “arrogancia” de la Comisión Europea en las negociaciones.