El viejo rojo no quiere que se hable de él por sus presuntas relaciones con los espías de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Así que Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista más escorado a la izquierda de las últimas décadas, ha guardado en el armario su traje de euroescéptico de toda la vida y ha desafiado a la débil primera ministra, Theresa May, con una propuesta que rompe el frente unido con los conservadores para negociar el Brexit: Corbyn quiere ahora mantener una unión aduanera con la UE una vez que Reino Unido deje de ser un estado miembro.

El líder de la oposición británica lo ha anunciado este lunes por sorpresa, aprovechando que son los unionistas del DUP los que sostienen a May en Downing Street y que es la negativa de la UE a que reaparezca la frontera entre Irlanda y el Ulster uno de los mayores obstáculos en la negociación.

El giro del laborista reduce el margen de maniobra del gobierno de Theresa May. “Los laboristas buscarían negociar una nueva amplia unión aduanera Reino Unido-Unión Europea para asegurarse de que no haya aranceles con Europa y evitar la necesidad de una frontera rígida en Irlanda del Norte”, dijo Corbyn en un discurso en Coventry (centro de Inglaterra).

Al mismo tiempo, “somos claros en que la opción de una nueva unión aduanera con la UE requeriría que el Reino Unido tenga voz en los futuros acuerdos comerciales“. Es decir, Corbyn quiere lo que siempre quiso: estar en la UE sin estar en ella, aprovechar los beneficios y no tener ninguna de las obligaciones. Sólo que ahora que el Gobierno de los ‘tories’ lidera la salida de la Unión, él puede presentar su opción como menos dura, más europeísta y amable.

May y los elementos más anti-UE de su Gobierno defienden abandonar el mercado único europeo y la unión aduanera para poder negociar acuerdos comerciales con los países que Reino Unido quiera y poder limitar la llegada de inmigrantes europeos tras la salida de la UE, prevista en marzo de 2019.

El giro de Corbyn, acusado hasta ahora de indefinición respecto al Brexit, podría dar pie a una alianza entre los diputados laboristas y el puñado de conservadores proeuropeos que permitiría que el Reino Unido mantenga ciertos lazos con la UE, lo que se conoce como “Brexit blando”.

Más allá, una derrota parlamentaria de May en este asunto podría precipitar su caída a unos meses vista, teniendo en cuenta que no dispone de mayoría absoluta y depende de los 10 diputados unionistas norirlandeses del DUP para sobrevivir.

Uno de ellos, el diputado del DUP Sammy Wilson, acusó a Corbyn de “intento descarado de derrocar al Gobierno”. Cuando se le preguntó por la posibilidad de provocar la caída de la primera ministra, Corbyn se limitó a responder: “Estamos decididos a ganar las próximas elecciones generales, sean cuando sean”.

Antes, el Reino Unido debe votar en las elecciones locales, el 3 de mayo, en unos comicios que auguran grandes pérdidas para los conservadores.

Los laboristas, insistió Corbyn, “buscarán un acuerdo final que dé pleno acceso a los mercados europeos y preserve los beneficios del mercado único y la unión aduanera”.

“Somos un partido de internacionalistas”, justificó el veterano líder laborista. “La prioridad del laborismo es conseguir el mejor acuerdo para el empleo y las condiciones de vida”.

May tiene previsto pronunciar un discurso el viernes especificando qué clase de relación, particularmente comercial, quiere con la UE tras el Brexit.

El Partido Conservador respondió a Corbyn acusándole de haber traicionado la voluntad de los votantes expresada en la victoria del Brexit en el referéndum de junio de 2016.

Crumbling Corbyn betrays Leave voters – and all because he wants to win a commons vote. Cynical and deluded.

“Un Corbyn tambaleante traiciona a los votantes de la salida de la UE, y todo por ganar una votación en la Cámara de los Comunes”, escribió en Twitter el ministro de Relaciones Exteriores Boris Johnson., líder en su momento de la campaña por la salida de Reino Unido de la UE.

“El plan de Corbyn haría del Reino Unido una colonia de la UE”, sentenció Johnson.

Corbyn’s Brexit plan would leave U.K. a colony of the EU – unable to take back control of our borders or our trade policy. White flag from labour before talks even begin.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 26, 2018