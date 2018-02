Macron crea un grupo de trabajo para diseñar el “servicio nacional” que recuperará la mili en Francia

El presidente francés Emmanuel Macron ha defendido este martes un servicio nacional que sea universal y “obligatorio de 3 a 6 meses” para los jóvenes franceses. Macron precisó que este “servicio” esté “abierto a las mujeres y los hombres” con la posibilidad de que tenga una “apertura a las cosas militares”.

El servicio nacional barajado ahora en Francia podría ser “de un trimestre” pero también “más largo si se integra además un servicio cívico”, agregó Macron, evocando “una parte obligatoria de entre 3 y 6 meses, aunque no está aún zanjado”. Macron concedió que esta medida “tendrá un coste”, “pero no creo que sea prohibitivo, no se trata de recrear cuarteles masivos”. El presidente francés creó un grupo de trabajo para estudiar el tema.

La instauración de un “servicio nacional universal obligatorio” era una promesa de campaña de Macron. Pero su coste -estimado entre 2.000 y 3.000 millones de euros anuales- despertó inquietud en las Fuerzas Armadas, dejó perplejo al sector de la educación y sumó la hostilidad de los sindicatos de estudiantes.

La Comisión de Defensa de la Asamblea francesa presentará el miércoles un informe sobre el servicio nacional universal. Según las informaciones de la radio pública francesa France Inter, en el informe parlamentario, que será publicado el miércoles, los diputados de la Comisión de Defensa recomendarían una “experiencia ciudadana en tres etapas” para los niños y jóvenes de entre 11 y 25 años.

Entre los 11 y los 16 años “tendrían una semana anual de defensa y ciudadanía (obligatoria)”, que se llevaría a cabo dentro del establecimiento escolar. Luego, a los 16 años, deberán pasar una semana en un internado durante las vacaciones escolares o siete días de inmersión en una asociación certificada.

Finalmente entre los 16 y los 25 años se profundizaría la participación de los jóvenes en el marco de un servicio cívico o en la guardia nacional. Pero será el grupo de trabajo creado por Macron el que decidirá. A fines de abril presentará sus conclusiones. La fase de prueba podría comenzar a principios de 2019.