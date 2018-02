El líder del partido italiano Liga, Matteo Salvini —socio de Forza Italia, de Silvio Berlusconi—, ha asegurado este miércoles que su formación está preparando el camino para abandonar la eurozona, tildando el euro de “moneda alemana” que ha dañado la economía del país.

“Está claro para todo el mundo que el euro es un error para nuestra economía“, ha resaltado el líder del partido, que forma parte de la coalición de centro-derecha que podría ganar las parlamentarias, según los sondeos.

“No tenemos un euro en nuestros bolsillos. Tenemos un marco alemán que llamaron euro”, ha manifestado Salvini, quien en enero presentó a dos economistas contrarios a la moneda única entre los candidatos de la Liga Norte a las parlamentarias.

La Liga —antes Liga Norte— cuenta con cerca del 14% de los apoyos, según sondeos publicados esta semana, dos puntos por detrás de su principal aliado, Forza Italia, encabezado por el ex primer ministro Silvio Berlusconi.

Salvini y Berlusconi han acordado que, si el bloque de centro-derecha gana las elecciones, el partido que obtenga más votos será el que elija al primer ministro y establezca la agenda de trabajo.

El ex primer ministro, que quiere que Italia permanezca en la eurozona, no puede asumir el cargo debido a una condena en 2013 por fraude fiscal y hasta el momento no ha nombrado a un candidato al puesto.