El ex líder nacionalista y xenófobo del UKIP británico Nigel Farage, férreo defensor de la salida de su país de la Unión Europea, ha sugerido este jueves la posibilidad de realizar un segundo referéndum sobre el Brexit para darle carpetazo definitivo.

Los británicos han ido cambiando de opinión mayoritaria desde la celebración del referéndum sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea, convocado por el entonces primer ministro, David Cameron en 2016, y que acabó con un fracaso de la postura que éste defendía y su salida del 10 de Downing Street.

Desde entonces, su sucesora, Theresa May, alargó el proceso de activación del artículo 50 de los Tratados de la Unión Europea —el que permite y ordena la salida de un país del club comunitario— hasta marzo de 2017. Y las negociaciones con las instituciones europeas no se iniciaron hasta la vuelta de verano, encallando en enormes escollos y sin conclusiones claras.

Durante el proceso, la opinión pública británica ha ido virando de posición, no tanto por un amor redivivo a la UE como por los efectos prácticos de la salida y las encuestas han ido mostrando una ventaja cada vez más clara —si bien escasa— entre los ‘remainers’, los que quieren permanecer, frente a los ‘brexiters’, los que mantienen su opinión de que es mejor dejar la Unión.

“Quizás, sólo quizás, deberíamos hacer un segundo referéndum sobre la pertenencia a la UE. Mataría el tema durante una generación, de una vez por todas”, ha escrito en Twitter.

Maybe, just maybe, we should have a second referendum on EU membership. It would kill off the issue for a generation once and for all. https://t.co/FQxniMi5MA

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) January 11, 2018