La Policía asalta el centro comercial en Nuneaton y detiene al hombre que había tomado rehenes

La Policía británica ha tomado al asalto un centro comercial de Nuneaton, cerca de Birmingham, en el que un individuo se había atrincherado con rehenes, según ha informado la BBC. El sospechoso ha sido detenido y no hay heridos.

La cadena británica cita como fuente al gerente de la bolera del centro comercial Bermuda Park, Mehdi Amshar, quien ha explicado que el individuo tenía a dos personas retenidas en el local, ambos trabajadores de la bolera. “La última noticia es que la Policía ha asaltado el edificio y el hombre armado ha sido capturado y ya se lo han llevado”, ha declarado Amshar.

La Policía de Warwickshire no ha confirmado esta información, pero previamente había informado de que el incidente no tiene relación alguna con actividades terroristas.

Testigos presenciales citados por la prensa británica habían informado de que un individuo armado con una escopeta había tomado rehenes en una bolera del centro comercial e incluso algunas fuentes afirman que se han producido disparos.

El hombre, de unos 40 años, irrumpió armado en el local y dijo a todo el mundo que se marchara menos a los dos trabajadores. Otros clientes del centro comercial se encerraron en un servicio de un restaurante. La Policía enseguida acudió al lugar y cortó todos los accesos. El centro comercial se encuentra a unos 20 kilómetros al este de Birmingham.

El desarrollo de los acontecimientos

La Policía británica emitió una alerta ante un problema de seguridad en el centro comercial de Nuneaton. Testigos consultados por el Coventry Telegraph dijeron que habían visto a un hombre con una escopeta recortada paseando por la bolera del centro Bermuda Park.

Officers are currently dealing with an ongoing incident at Bermuda Park, #Nuneaton. Please avoid the area. — Warwickshire Police (@warkspolice) October 22, 2017

Lo único que confirmó la policía a los pocos minutos de iniciarse la operación fue que el incidente no tenía una motivación terrorista: “Los agentes están ocupándose de un incidente en desarrollo en el Bermuda Park, en Nuneaton y confirman que no está conectado con ninguna actividad terrorista”.

Officers are dealing with ongoing incident at Bermuda Park, #Nuneaton and confirm this incident is unconnected to any terrorist activity — Warwickshire Police (@warkspolice) October 22, 2017

El Departamento de Policía de Warwickshire también informó del desplazamiento al lugar de varios vehículos para tratar con “este incidente en curso”.

#BREAKING: a man armed with a shotgun has taken hostages at a bowling alley in Nuneaton, #UK pic.twitter.com/tepFo5dg2H — Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 22, 2017

Todos los accesos al lugar fueron cortados. Los agentes tomaron posiciones y aseguraron la zona, además de informar a la población en el lugar de los hechos y a través de las redes sociales. Sin embargo, en Reino Unido la Policía Local no suele ir armada y debieron esperar a la llegada de agentes equipados para poder tomar el control efectivo de la situación.

I’m sat in Frankie & Benny’s with my 2yr old daughter at present, what’s going on? — Carl Lenton (@the_carl_lenton) October 22, 2017

Algunos de los ciudadanos que se encontraban en el momento del inicio del incidente dentro del centro comercial comunicaron con sus allegados a través de las redes sociales para explicar que estaban bien y para pedir más información de cómo evolucionaba el acontecimiento.

“Estoy sentado en Frankie &Benny’s con mi hija de dos años ahora mismo, ¿qué está ocurriendo?”, escribía un cliente del centro de ocio.

If Officer were armed, we wouldn't have to wait precious minutes or even hours to get armed police to stop people like this, — White Bart Simpson (@YesLadOfficial) October 22, 2017

Otros señalaron precisamente el eterno debate sobre la condición de no armada de las policías de proximidad en Reino Unido: “Si los agentes fueran armados, no tendríamos la necesidad de esperar preciosos minutos o incluso horas a la llegada de policía armada para detener a gente como ésta”, tuiteó un usuario en respuesta a la Policía de Warwickshire.