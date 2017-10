El opositor ruso Navalny es liberado tras 20 días en la cárcel

El líder opositor ruso Alexei Navalny ha confirmado este domingo a través de las redes sociales que ha abandonado la prisión donde se ha pasado los últimos 20 días después de que fuera detenido por alentar protestas contra el presidente Vladimir Putin.

“Hola. He salido. Durante 20 días he leído 20 libros, he aprendido algunas palabras en kirguís, he bebido 80 litros de té y he escuchado la misma canción en la radio no menos de 60 veces”, ha escrito en su cuenta de Instagram acompañado de un ‘selfie’.

Navalny no va a ceder en su empeño y ha acudido a un mítin en la ciudad de Astracán, en el sur de Rusia a pesar de que se expone a una nueva detención.

Para conmemorar su salida de prisión, activistas rusos han colgado una pancarta en un puente próximo al Kremlin donde se llama a la población que vote por Navalny en las próximas elecciones presidenciales de 2018, a pesar de que la Comisión Electoral de Rusia le he impedido participar por sus antecedentes penales, que según Navalny se trata de una persecución política contra su persona.

Apenas unas horas después de su salida de prisión, Navalny ha protagonizado un acto político en la ciudad de Astracán el que ha asegurado que seguirá adelante con su campaña presidencial a pesar de que las autoridades no han autorizado su candidatura por haber sido condenado a prisión, aunque la pena esté suspendida. “Tenemos más derecho a participar en las elecciones que todos los demás candidatos juntos”, ha apuntado Navalny en su página web.

Navalny fue condenado en 2014 por fraude en una sentencia, posteriormente suspendida, que el Tribunal Europeo para los Derechos Humanos calificó en su día de “arbitraria y manifiestamente irracional”.