Trump anuncia la dimisión del fiscal general de Estados Unidos Jeff Sessions

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, ha presentado su dimisión tal y como ha anunciado a través de Twitter el presidente Donald Trump. El propio presidente ha sido quien ha pedido que renunciase al hasta ahora fiscal general poniendo así fin a una relación que ha estado marcada por las tensiones provocadas por la investigación del Departamento de Justicia sobre los supuestos vínculos de la campaña de Trump con Rusia.

Jeff Sessions se convirtió en 2015 en uno de los primeros en mostrar públicamente su apoyo a Donald Trump cuando anunció que lanzaría su carrera hacia la presidencia.

Ambos comparten puntos de vista sobre inmigración o corrupción, aunque en los últimos meses se habían ido distanciando por su diferente visión sobre las investigaciones de la presunta trama rusa que pudo influir en las anteriores elecciones presidenciales en las que resultó ganador Trump, lo que ha terminado derivando en una pérdida de confianza del presidente hacia el hasta ahora fiscal general.

El fiscal general y el presidente han protagonizado múltiples choques, con cruce de comunicados y declaraciones, por la investigación sobre la presunta relación del equipo de Trump para la campaña presidencial de 2016 con el Kremlin.

Preservar la independencia

Trump ha anunciado en redes sociales esta renuncia y ha agradecido a Sessions su trabajo: “Agradecemos a Jeff Sessions su servicio al país y le deseamos lo mejor”, ha escrito en su perfil de Twitter.

….We thank Attorney General Jeff Sessions for his service, and wish him well! A permanent replacement will be nominated at a later date.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2018