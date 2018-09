El vicepresidente y los secretarios de Estado y de Defensa niegan ser autores del artículo del NYTimes

En la Casa Blanca la actividad para ‘cazar’ al autor del artículo anónimo publicado este jueves contra Donald Trump en el ‘New York Times‘ es frenética. Expertos en escritura analizan el texto y escudriñan palabras, enfoques y temas comparándolos con textos de todos los “altos funcionarios” de la Administración y los primeros nombres que se han deslizado como posibles “traidores” son los del vicepresidente, Mike Pence, el del secretario de Estado, Mike Pompeo, y el del secretario de Defensa, James Mattis. Los tres lo niegan.

Pence y Pompeo se han desmarcado del artículo sin firma en el que se desvela la existencia de una serie de altos cargos y funcionarios dentro de Administración que tratan de limitar las consecuencias de las decisiones que toma el presidente, Donald Trump.

“El vicepresidente pone su nombre en sus artículos de opinión. El ‘New York Times’ debería avergonzarse y también debería hacer lo propio la persona que ha escrito este artículo falso, ilógico y cobarde“, ha escrito en Twitter Jarrod Agen, director de comunicación de Pence. “Nuestra oficina está por encima de estos actos amateur”, ha añadido.

El desmentido de Pence ha llegado poco después del realizado por Pompeo, a quien la prensa ha preguntado sobre el artículo durante su visita en India. “No he sido yo”, ha dicho.

“Vengo de un lugar en el que si uno no está en posición de ejecutar las intenciones del comandante, tiene una opción singular, que es marcharse”, ha subrayado Pompeo. “En lugar de ello, esta persona ha optado por quedarse y minar lo que el presidente Trump está intentando hacer“, ha lamentado.

El secretario de Estado ha resaltado que el artículo se ha publicado en un diario “progresista” que ha atacado “incansablemente” a Trump y ha considerado “perturbadora” la manera en la que, según él, los medios están tratando de perjudicar a esta Administración.

También se ha desmarcado del texto el secretario de Defensa, James Mattis, a través de una portavoz. “El artículo de opinión es suyo”, ha afirmado la portavoz del Pentágono, Dana White, que acompaña a Mattis en un viaje oficial a Nueva Delhi.

Por su parte, el director de Inteligencia Nacional, Dan Coats, ha tachado de “flagrantemente falso” que él o su ‘número dos’ hubiesen escrito la tribuna anónima. “No lo hemos hecho”, ha zanjado en un comunicado publicado este jueves para responder a las quinielas que ya han publicado algunos medios de comunicación.

La “silenciosa resistencia interna”

‘The New York Times’ ha publicado este articulo atribuyéndolo a un “alto cargo” de la Administración cuya identidad conoce pero que prefiere permanecer en el anonimato. El autor del texto explica que existe una “resistencia silenciosa” que intenta, desde dentro del Gobierno, “frustrar parte de la agenda [de Trump] y sus peores inclinaciones”. “Yo soy uno de ellos”, cuenta esta persona, para quien la primera obligación de todo funcionario pasa por proteger los intereses del país por encima de los del presidente.

“La raíz del problema es la amoralidad del presidente”, reza el texto, en el que se da cuenta de “impulsos equivocados” y que en ocasiones van “contra el comercio y contra la democracia”. En este sentido, esgrime que Trump ni siquiera muestra un mínimo respeto por las políticas y valores de la formación que le aupó al poder, el Partido Republicano.

Según esta versión, Trump toma decisiones sin estar lo suficientemente informado o de forma “imprudente” o impulsiva, lo que se traduce en una constante sensación de tensión de todo el equipo que le rodea. “La mayoría trabajan para aislar sus operaciones de los caprichos” del presidente, afirma el alto cargo anónimo.

Trump lanza una caza de brujas

Trump, que ha tachado de “cobarde” al autor en un acto, ha reclamado posteriormente en Twitter al diario que desvele quién está detrás del articulo. Así, ha puesto en duda que el alto cargo al que se le atribuye “realmente exista”. “Si la cobarde persona anónima realmente existe, el ‘Times’ debe, por motivos de seguridad nacional, entregarlo/la al Gobierno de inmediato”, ha sostenido.

