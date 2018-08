Trump arremete de nuevo contra Twitter, Facebook y Alphabet por “silenciar” a conservadores y republicanos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a arremeter este miércoles contra las empresas de tecnología y sus plataformas, incluida Twitter, Facebook y Alphabet y ha alertado de que estas buscan “silenciar” a conservadores y republicanos.

“Creo que Google, Facebook y Twitter tratan de forma muy injusta a conservadores y republicanos”, ha manifestado durante una rueda de prensa en la Casa Blanca el magnate neoyorquino, que ha sugerido que las actividades de dichas compañías podrían ser ilegales.

“Lo considero un problema muy serio dado que realmente tratan de silenciar a una gran parte de este país, y esa gente no quiere ser silenciada. No es justo. No está bien. Podría no ser ilegal, pero ya lo veremos. Sólo queremos justicia”, ha aseverado el dirigente estadounidense.

En este sentido, Trump ha acusado en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter a Google de impulsar los discursos del expresidente Barack Obama sobre el Estado de la Unión hasta su llegada al poder a finales del año pasado.

Un alto cargo de Google ha asegurado que la empresa “destacó una emisión en directo del discurso de Trump en la página principal de Google” el pasado 30 de enero. Sin embargo, la compañía no ha dado relevancia al primer discurso de Trump ante el Congreso “dado que técnicamente no es un discurso sobre el Estado de la Unión”.

Trump también ha acusado al motor de búsqueda de impulsar artículos negativos y esconder “informaciones justas” sobre sí mismo. Asimismo, ha instado a abordar la situación, pero no ha aportado pruebas ni ha ofrecido más detalles al respecto.