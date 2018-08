El atacante de Florida estaba inscrito en el torneo de videojuegos y pudo abrir fuego tras perder una partida

Al menos tres personas han muerto y once más resultaron heridas en el marco de un tiroteo ocurrido este domingo en un centro comercial de Jacksonville, en el estado norteamericano de Florida, durante un campeonato de videojuegos, según la cadena de televisión local WJXT, que informó de que el atacante se encuentra entre las víctimas mortales.

“Hay un sospechoso muerto en el lugar de los hechos. En este momento se desconoce si hay un segundo sospechoso”, informó la Oficina del Sheriff de Jacksonville a través de su cuenta en Twitter (@JSOPIO).

El sheriff de Jacksonville, Mike Williams, trasladó que el autor de los disparos es Daviz Katz, un joven de 24 años procedente de Baltimore, y confirmó que éste se encontraba en la localidad para participar en el campeonato.

Además, Williams explicó que Katz se habría quitado la vida poco después de abrir fuego, por lo que su cuerpo fue hallado junto al resto de fallecidos. Las autoridades indicaron que los heridos, nueve de ellos de bala, fueron trasladados al Memorial Hospital y al UF Health Hospital. Otras dos personas habrían resultado heridas tratando de escapar de la zona.

“Estamos encontrando a muchas personas escondidas en zonas cerradas de The Landing. Os pedimos calma. Quedaos donde estáis escondidos. Los SWAT (fuerzas especiales) están realizando un registro metódico dentro de The Landing. Llegaremos a vosotros. Por favor, no vengáis corriendo”, añadió la Oficina del Sheriff en otro mensaje. Posteriormente instó a las personas que quedaban en el interior del centro comercial a ponerse en contacto a través del número de emergencias 911.

Las primeras informaciones apuntan a que el tiroteo comenzó en una sala de juegos, GLHFGameBar, donde se celebraba una competición oficial del videojuego de simulación de fútbol americano Madden 19. En la retransmisión del evento a través de Twitch se pueden escuchar los disparos, aunque no hay transmisión de imagen.

Medios locales informan de que el tirador sería uno de los participantes, que habría abría abierto fuego tras perder una partida, extremo que por el momento no ha podido ser confirmado.