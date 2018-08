Derriban una estatua en honor a soldados confederados en la Universidad de Carolina del Norte

Varios manifestantes han derribado este lunes una estatua de un soldado confederado en el campus de la Universidad de Carolina del Norte, el último movimiento para desmantelar símbolos de la Guerra Civil en medio de un feroz debate sobre la raza y el legado de la esclavitud en Estados Unidos.

