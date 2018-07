Trump asegura temer que Rusia “luche muy duro” para favorecer ahora al Partido Demócrata

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recurrido a Twitter para aseverar este martes que teme que Rusia “luche muy duro” para favorecer al Partido Demócrata en las elecciones parlamentarias previstas para este año, las ‘midterm’, para castigarle porque, según ha sostenido, ha sido el inquilino de la Casa Blanca “mas duro” con el Kremlin.

“Estoy muy preocupado por que Rusia luche muy duro para tener un impacto en las próximas elecciones”, ha escrito en su cuenta oficial de Twitter. “Dado el hecho de que ningún presidente ha sido tan duro con Rusia como yo, podrían empujar muy fuerte por los demócratas”, ha vaticinado. “Definitivamente, no quieren a Trump”, ha concluido.

I’m very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don’t want Trump!

