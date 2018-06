Al menos cuatro muertos en un tiroteo en la redacción de un periódico de Annapolis, Estados Unidos

Al menos cuatro personas han muerto en un tiroteo en la redacción del periódico “The Capital Gazette”, en Annapolis, en el estado de Maryland, próximo a Washington, en Estados Unidos. Las primeras informaciones apuntan a que se está buscando al tirador en un centro comercial cercano al lugar del ataque.

Según los agentes desplazados se está considerando como un incidente local y no como terrorismo. El protocolo de las autoridades incluye verificar que no haya más tiradores y comprobar que no se han colocado bombas, lo que se está haciendo en estos momentos.

Según un testigo “un tirador ha disparado contra varias personas de mi oficina y algunas han muerto”, aunque no ha confirmado ninguna cifra de víctimas. Otro trabajador del periódico, el reportero de Tribunales Phil Davis ha afirmado que “no hay nadamás terrorífico que oír como varias personas reciben disparos mientras tu estás bajo tu escritorio y escuchar al tirador recargar”.

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload

— Phil Davis (@PhilDavis_CG) June 28, 2018