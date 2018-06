La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, tuvo una mala experiencia este viernes por la noche en un restaurante en Lexington, Virginia, del que fue expulsada precisamente por trabajar para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin entrar a discutir, Sanders decidió abandonar el establecimiento a la primera llamada de atención de la dueña.

Lo ha contado la propia afectada en su cuenta en Twitter, especificando el lugar de los hechos, Red Hen, una casa de comidas que, lejos de verse afectada por esta polémica, ya empieza a rentabilizar el episodio, recibiendo halagos y promesas de visita de todos los críticos de Trump, encendidos especialmente estos últimos días por separar a familias de inmigrantes. También está siendo objeto de comentarios negativos en la página del local en Yelp.

“Anoche la dueña del restaurante Red Hen de Lexington, Virginia, me invitió a marcharme porque trabajo para el presidente de Estados Unidos y yo me marché educadamente. Sus acciones dicen más de ella que de mí. Siempre me esfuerzo por tratar bien, con respeto a la gente, incluidos quienes no están de acuerdo conmigo, y seguiré haciéndolo”, ha explicado Sanders.

Esta misma semana, la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, fue abucheada en un restaurante mexicano en Washington por la política migratoria de Trump.

