El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a Rusia y a China de “jugar al juego de la devaluación de la moneda”, mientras la Reserva Federal (Fed) continúa subiendo los tipos de interés, algo que ha calificado de “inaceptable” y que podría contribuir a aumentar las tensiones comerciales.

“Rusia y China están jugando al juego de la devaluación de la moneda mientras EEUU continúa subiendo los tipos de interés. Esto es inaceptable”, ha denunciado Trump a través de su cuenta de Twitter.

Russia and China are playing the Currency Devaluation game as the U.S. keeps raising interest rates. Not acceptable!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 16, 2018