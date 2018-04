Abatida una terrorista tras herir al menos a cinco personas en un tiroteo en la sede de Youtube en California

Las oficinas de Youtube, en el norte de California, han sido evacuadas después de que las autoridades policiales informasen de que se estaba produciendo un tiroteo en sus instalaciones. Efectivos policiales y numerosas ambulancias se han desplazado con celeridad al lugar, y tanto la Policía como Google, empresa dueña de Youtube, han confirmado que están investigando un “incidente con disparos de fuego”.

Según han informado fuentes policiales cinco personas han resultado heridas y trasladadas a hospitales. Según algunas fuentes, el escáner policial llegó a referirse a 37 heridos, pero la única comunicación oficial habla de esos cinco heridos.

Según algunos testigos el tirador sería una “mujer blanca, caucásica, con un pañuelo en la cabeza”. Fuentes policiales citadas por la NBC señalan que ya habría muerto, presumiblemente suicidada según algunas de esas fuentes.

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive.

— San Bruno Police (@SanBrunoPolice) April 3, 2018