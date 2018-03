El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este viernes un memorándum que limita el acceso al Ejército norteamericano a las personas transgénero, al tiempo que ha concedido a las Fuerzas Armadas más autonomía para implementar sus políticas.

El memorándum establece que cualquier individuo transexual que cuente con un historial de disforia de género, definida como “aquellos que necesiten tratamiento médico sustancial, incluyendo medicamentos o cualquier tipo de cirugía” quedarán descalificados para poder servir en el Ejército excepto “en ciertas circunstancias”.

El documento añade que el secretario de Defensa y Seguridad Nacional “pueden ejercer su autoridad para implementar cualquier tipo de políticas que consideren apropiadas en lo que se refiere al servicio militar de individuos transgénero”.

La Casa Blanca ha asegurado que el secretario de Defensa, Jim Mattis, ha descubierto que aquellos militares con un historial o un diagnóstico de disforia de género suponen un riesgo para la efectividad del Ejército estadounidense.

“Estas nuevas políticas van a permitir que nuestro Ejército aplique unos estándares de salud mental y física muy bien definidos e iguales para todas las personas que se quieran unir a nuestras fuerzas, convirtiéndonos así en las mejores Fuerzas Armadas que jamás haya visto el mundo”, reza el memorándum.

8.980 casos en las Fuerzas Armadas

La decisión final de Trump es mucho menos restrictiva que su propuesta inicial, transmitida en Twitter por el propio mandatario. Según escribió el pasado mes de julio, Trump quería prohibir el acceso por completo a los transexuales al Ejército. De acuerdo con el presidente, el departamento de Defensa no podía continuar “cargando con el peso de los tremendos costes médicos y ruptura que los transexuales en el Ejército implican”.

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

….Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

….victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

Varios jueces federales han emitido sentencias que bloquean la propuesta firmada este viernes por Trump, alegando que viola el derecho de todos los ciudadanos estadounidenses a contar con una protección igualitaria bajo la ley.

Este viernes, el Pentágono ha asegurado que cumplirá con la ley. “Continuaremos analizando la medida y mantendremos a los miembros del Ejército transgénero”, ha afirmado el portavoz del Pentágono, David Eastburn.

El pasado mes de febrero, Mattis envió una circular a la Casa Blanca en la que anunciaba que iba a dejar de admitir a reclutas con disforia de género. No obstante, apuntaba que aquellos militares que ya formasen parte del Ejército podrían continuar en sus puestos. De acuerdo con el documento, un total de 8.980 miembros de las Fuerzas Armadas se identifican como transexuales, mientras que sólo 937 sufren disforia de género.