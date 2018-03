Joe Biden contra Donald Trump: “Si estuviéramos en el instituto lo llevaría detrás del gimnasio y le daría una paliza”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el exvicepresidente Joe Biden han elevado el tono de sus discusiones políticas con sendas alusiones directas a peleas físicas, hasta el punto de que el actual mandatario ha presumido en Twitter de que sería capaz de derribar a su oponente de forma “rápida”.

Biden ya utilizó metáforas de este tipo durante la campaña electoral de 2016 y el martes volvió a recurrir a ellas en la Universidad de Miami, donde pronunció un discurso en el que criticó las declaraciones misóginas de Trump.

“Me han preguntado si me gustaría debatir con este caballero y he dicho que no. Si estuviésemos en el instituto, me lo llevaría detrás del gimnasio y le daría una paliza”, ha afirmado quien fuese ‘número dos’ de la Administración de Barack Obama.

Trump le ha respondido a través de su altavoz en Twitter. “El loco de Joe Biden está actuando como un tipo duro. En realidad, es débil, tanto mental como físicamente, y aun así me amenaza, por segunda vez, con un ataque físico”, ha apuntado el presidente.

Crazy Joe Biden is trying to act like a tough guy. Actually, he is weak, both mentally and physically, and yet he threatens me, for the second time, with physical assault. He doesn’t know me, but he would go down fast and hard, crying all the way. Don’t threaten people Joe!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de marzo de 2018