La Universidad Central de Michigan, al norte de los Estados Unidos, ha alertado a sus alumnos, mediante un mensaje publicado en twitter, de un posible tiroteo en su campus. En concreto, el tiroteo se habría producido en el edificio Campbell Hall de esta facultad situada en la ciudad de Mount Pleasant.

Aunque la información sobre el suceso es escasa por el momento, el centro advierte de que el sospechoso podría estar libre. Se desconoce si hay víctimas.

There has been a report of shots fired at Campbell Hall on campus. Suspect is still at large, police advise all to take shelter. If you see something suspicious, call 911.

Este posible tiroteo ocurre dos semanas después de que Nick Cruz asesinase a tiros a 17 compañeros del instituto Marjory Stoneman Douglas en Florida, y en pleno debate sobre el control de armas en EEUU.

El Gobernador del estado norteamericano, Rick Snyder, ha escrito en su cuenta de twitter que se encuentra en constante contacto con el departamento de Policía.

I am in constant contact with @MichStatePolice as they work w/local law enforcement to determine what has occurred at Central Michigan University. The priority right now is the safety of those still on campus and I thank all first responders involved for their swift action.

— Governor Rick Snyder (@onetoughnerd) 2 de marzo de 2018