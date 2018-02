El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado sus condolencias por el tiroteo en un instituto de Parkland, en Florida, donde han muerto al menos 17 personas y otras 15 han resultado heridas.

“Mis oraciones y condolencias están con las familias de las víctimas del terrible tiroteo en Florida. Nadie, ningún niño o profesor, debería sentirse inseguro en una escuela estadounidense”, ha aseverado el dirigente estadounidense a través de Twitter.

La Casa Blanca ha señalado que Trump ha mantenido una conversación con el gobernador de Florida, Rick Scott, y ha ofrecido asistencia federal en caso de que fuera necesario, según ha recogido la cadena de televisión CNN.

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de febrero de 2018