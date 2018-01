Donald Trump ha logrado con apenas tres palabras enfadar a buena parte de las naciones. Ocurrió este jueves en el Despacho Oval, donde, ante congresistas y criticando el proteccionismo mostrado por algunos de ellos hacia los inmigrantes provenientes principalmente de Haití, El Salvador y los países africanos, preguntó: “¿Por qué dejamos que todas estas personas de países de mierda vengan aquí?”.

Trump ha intentado defenderse en Twitter, negando que dijera algo así, pero los testigos eran numerosos y todos ratifican que ocurrió.

The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made – a big setback for DACA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de enero de 2018

Never said anything derogatory about Haitians other than Haiti is, obviously, a very poor and troubled country. Never said “take them out.” Made up by Dems. I have a wonderful relationship with Haitians. Probably should record future meetings – unfortunately, no trust! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de enero de 2018

A las pocas horas, el escándalo ya tenía dimensiones planetarias: “Si se confirman, son comentarios escandalosos y vergonzosos por parte del presidente de Estados Unidos. Lo siento, pero la única palabra que se puede utilizar es ‘racista'”, dijo en Ginebra el portavoz del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, Rupert Colville.

“Declaraciones odiosas y abyectas”

El gobierno de Haití, que este viernes conmemoró el aniversario del devastador terremoto de 2010, emitió una enérgica nota en la que consideró “inaceptables” las palabras “odiosas y abyectas” de Trump, que reflejan “una visión simplista y racista completamente equivocada”.

El presidente Jovenel Moise no mencionó en la ceremonia el lenguaje vulgar utilizado por Trump, y solo dijo que “Haití es un país como otros en la Tierra”.

La Unión Africana, en tanto, condenó en Adis Abeba las declaraciones “hirientes” y “perturbadoras” del mandatario. “No es solamente hiriente para las personas de origen africano en Estados Unidos, sino también para los ciudadanos africanos”, dijo a la AFP Ebba Kalondo, portavoz del presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki.

El grupo de países africanos ante la ONU calificó de “indignantes, racistas y xenófobos” los dichos de Trump, a quie le exigió “retractación y dispulas”.

“No es bienvenido” en Londres

En tanto, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, celebró la decisión de Trump de cancelar una visita a esa ciudad porque allí “no es bienvenido”. La suspensión del viaje esta relacionada con una polémica por la sede de la nueva embajada estadounidense en la capital británica.

Asimismo, Venezuela y Cuba condenaron las polémicas declaraciones el mandatario estadounidenses.

Hasta los propios noruegos -a los que Trump, aseguró, si acoge con hospitalidad- reaccionaron con estupor a las declaraciones. El noruego Jan Egeland, ex secretario general adjunto de Naciones Unidas, señaló que “lo único que me llevaría a emigrar a EEUU es su animada sociedad multicultural. No la eliminen”.