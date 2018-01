Un incendio se ha declarado en lo más alto de la famosa Torre Trump, en Nueva York. El edificio, propiedad del presidente de EEUU, Donald Trump, a la sazón magnate de la industria inmobiliaria, ha sido tomado por cuadrillas de bomberos este lunes por la mañana, según informa la NBC.

Al menos un bombero sufrió heridas leves después de ser golpeado por escombros y un ingeniero de la construcción fue evaluado por inhalación de humo, pero se negó a recibir tratamiento médico, según fuentes oficiales.

Una fuente policial dijo a NBC News que fue un incendio eléctrico en la azotea del edificio emblemático de Donald Trump en el centro de Manhattan, y dijo que no ha habido heridos ni evacuaciones.

El presidente no estaba en el edificio cuando se ha declarado el incendio, según la agenda oficial de la Casa Blanca.

Se podían ver camiones de bomberos fuera del edificio justo después de las 7.00 hora local (13.00 hora peninsular española) mientras el humo salía de la azotea del inmueble.

Las imágenes aéreas emitidas por las principales cadenas de noticias de EEUU mostraban a los bomberos en lo más alto del edificio, en el 721 de la Quinta Avenida. Este inmueble es donde vivían el presidente Donald Trump y su familia antes de mudarse a la Casa Blanca el año pasado.

Las causas del incendio aún no se han aclarado oficialmente, aunque son varios los medios de comunicación que han citado una caja eléctrica como posible fuente.

Agentes del Servicio Secreto detectaron humo en la azotea de la antigua residencia del presidente Trump en Nueva York a primera hora de la mañana y llamaron al departamento de bomberos, según los bomberos.

Alrededor de las 7.00 hora local, unos 70 bomberos corrieron al punto más alto del rascacielos de la Quinta Avenida Trump Tower con la calle 57 en el centro de Manhattan para apagar el incendio, dijeron los bomberos.

Se encontraron con vapor y humo. Los bomberos extinguieron el incendio “sin ningún problema dentro del edificio”, dijo el comandante del condado de Manhattan del FDNY, Roger Sakowich.

Pero el humo continuó emanando de una unidad de calefacción y refrigeración en la azotea del edificio de 58 pisos, dijeron los bomberos.

Hubo numerosos anuncios dirigidos a inquilinos para asegurarles que no había necesidad de evacuar porque el humo del incendio estaba restringido al techo y no había abierto una brecha en el edificio.

There was a small electrical fire in a cooling tower on the roof of Trump Tower. The New York Fire Department was here within minutes and did an incredible job. The men and women of the #FDNY are true heroes and deserve our most sincere thanks and praise! https://t.co/xuTmq1GBbj

— Eric Trump (@EricTrump) January 8, 2018