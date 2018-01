Incendio en la Torre Trump: camiones de bomberos toman Manhattan para sofocar un incendio en su azotea

Un incendio se ha declarado en lo más alto de la famosa Torre Trump, en Nueva York. El edificio, propiedad del presidente de EEUU, Donald Trump, a la sazón magnate de la industria inmobiliaria, ha sido tomado por cuadrillas de bomberos este lunes por la mañana, según informa la NBC.

Una fuente policial dijo a NBC News que fue un incendio eléctrico en la azotea del edificio emblemático de Donald Trump en el centro de Manhattan, y dijo que no ha habido heridos ni evacuaciones.

El presidente no estaba en el edificio cuando se ha declarado el incendio, según la agenda oficial de la Casa Blanca.

Se podían ver camiones de bomberos fuera del edificio justo después de las 7.00 hora local (13.00 hora peninsular española) mientras el humo salía de la azotea del inmueble.

Las imágenes aéreas emitidas por las principales cadenas de noticias de EEUU mostraban a los bomberos en lo más alto del edificio, en el 721 de la Quinta Avenida. Este inmueble es donde vivían el presidente Donald Trump y su familia antes de mudarse a la Casa Blanca el año pasado.

Las causas del incendio aún no se han aclarado oficialmente, aunque son varios los medios de comunicación que han citado una caja eléctrica como posible fuente. En todo caso, el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), citado por el Financial Times, no ha dado ningún dato al respecto.