Trump sobre su salud mental: “Soy un genio y soy muy estable”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a responder a las acusaciones de incapacidad mental vertidas en el reciente libro ‘Fire and fury’ (‘Fuego y furia’), de Michael Wolff, describiéndose en Twitter como un “genio” caracterizado por su “estabilidad”.

….to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius….and a very stable genius at that!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018