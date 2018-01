La puesta en venta del libro de Michael Wolff sobre la Casa Blanca, prevista la semana que viene, ha sido adelantada a este viernes a pesar de los intentos de Donald Trump de evitar su publicación porque según él está “lleno de mentiras”.

Trump ha movilizado en las últimas horas a sus abogados para impedir en vano la publicación de un libro sobre su primer año en la Casa Blanca y que motivó su dramática ruptura pública con su ex jefe estratégico, Steve Bannon, en medio de un escándalo.

Here we go. You can buy it (and read it) tomorrow. Thank you, Mr. President.

El mandatario afirma que el libro está “lleno de mentiras” y se basa en “fuentes que no existen”.

“¡No autoricé ningún acceso a la Casa Blanca (de hecho le dije que no varias veces) al autor de este libro falso! Nunca hablé con él para el libro”, ha asegurado Trump en Twitter en referencia a Wolff, que firma ‘Fuego y furia: dentro de la Casa Blanca de Trump’.

Una firma de abogados envió en su nombre una carta de 11 páginas al autor y al editor del libro, conminándolos a suspender su publicación y distribución.

La obra -que ya circula en las redacciones en Washington- se basa en unas 200 entrevistas con funcionarios oficiales y muestra una Casa Blanca sumergida en una caótica y permanente guerra intestina a lo largo del primer año de gobierno de Trump.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de enero de 2018