La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha dado este miércoles su visto bueno definitivo —tras el ‘sí’ del Senado el martes— a la mayor reforma fiscal en tres décadas, tal como venía reclamando el presidente, Donald Trump, que logra de esta forma su primera gran victoria parlamentaria tras encadenar sonadas derrotas.

Un problema procedimental obligó a la Cámara de Representantes a repetir una votación que ya había solventado el miércoles. Con 224 votos a favor y 201 en contra, la medida ha salido adelante y pasa por tanto a la mesa de Trump, que ha anunciado un gran acto de promulgación.

“Le prometí a la ciudadanía estadounidense un gran y bonito recorte fiscal para Navidad. Con la aprobación final de esta ley, eso es exactamente lo que van a conseguir”, ha celebrado el presidente, en un comunicado en el que ha agradecido a los congresistas que hayan dado luz verde a la “histórica” reforma.

We are delivering HISTORIC TAX RELIEF for the American people!#TaxCutsandJobsAct pic.twitter.com/lLgATrCh5o

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2017