El senador de EEUU Al Franken forzado a pedir perdón por besar y manosear a una locutora de radio

El senador estadounidense del Partido Demócrata Al Franken se ha visto obligado este jueves a disculparse con una presentadora de radio y ex modelo, quien lo había acusado de manosearla y besarla sin su consentimiento en 2006.

Franken, que llegó al Senado en 2009, pidió disculpas en un comunicado a la comentarista deportiva y ex modelo Leeann Tweeden, quien afirmó que el incidente ocurrió cuando ambos realizaban una gira para entretener a los soldados estadounidenses en Afganistán.

Tweeden dijo que Franken, entonces un importante comediante, escritor y locutor de radio, que se había hecho un nombre en el programa satírico de la televisión estadounidense ‘Saturday Night Live’, había escrito una escena en la que pretendía besarla en el escenario frente a los soldados.

Durante los ensayos, Franken “vino hacia mí, puso sus manos detrás de mi cabeza, apretó sus labios contra los míos y agresivamente metió su lengua en mi boca“, dijo Tweeden.

La entonces modelo afirmó que nadie fue testigo del incidente y que inmediatamente después empujó a Franken y se lavó la boca, sintiéndose “asqueada y violada”.

La acusación es la última de una seria de denuncias públicas de acoso sexual contra importantes figuras del entretenimiento, los medios y la política estadounidense, luego de que el magnate de Hollywood Harvey Weinstein fuera señalado por décadas de abuso sexual por un centenar de mujeres.

Sexual harassment and violence are unacceptable. We all must do our part to listen, stand with, and support survivors.

— Sen. Al Franken (@SenFranken) October 23, 2017