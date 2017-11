El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha condenado este domingo el tiroteo en una iglesia del estado de Texas, que se ha saldado con al menos 26 muertos, enviando un mensaje de unidad a la población y expresando sus condolencias a los familiares de las víctimas.

“Nuestros pensamientos y rezos están con las víctimas y las familias del ataque asesino en Sutherland Springs, Texas”, ha indicado en su comunicado, publicado por la Casa Blanca.

“Este horrible acto maligno ha tenido lugar mientras las víctimas y sus familias estaban en su lugar sagrado de culto. No podemos expresar con palabras el dolor y la pena que sentimos, y no podemos siquiera imaginar el sufrimiento de los que han perdido a sus seres queridos. Nuestros corazones están rotos”, ha dicho.

May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de noviembre de 2017

…Americans do what we do best: we pull together. We join hands. We lock arms and through the tears and the sadness, we stand strong… pic.twitter.com/qkCPgtKGkA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de noviembre de 2017

“Seguiré de cerca los acontecimientos”

“Sin embargo, en momentos oscuros como estos, los estadounidenses hacen lo que hacen mejor: unirse. Unimos manos. Juntamos nuestros brazos. Y a través de las lágrimas y la tristeza, permanecemos fuertes”, ha agregado.

Asimismo, Trump ha recalcado que su Gobierno “está dando todo su apoyo a las autoridades estatales y locales para investigar este crimen horrible”.

“He hablado con el gobernador (de Texas, Greg) Abbott y expresamos nuestro agradecimiento a los que respondieron en el lugar para detener al sospechoso y dar ayuda inmediata y vital a las víctimas del tiroteo”, ha manifestado.

El presidente estadounidense, que se encuentra en Japón en el marco de una visita diplomática, ha subrayado que “seguirá de cerca los acontecimientos”.

Obama: “Esperemos que Dios nos dé sabiduría”

El ex presidente Barack Obama ha tildado este domingo de “acto de odio” el tiroteo, pidiendo “pasos concretos para reducir la violencia y las armas”.

“Estamos de luto con todas las familias de Sutherland Springs afectadas por este acto de odio, y estaremos junto a los supervivientes mientras se recuperan”, ha dicho el ex mandatario a través de su cuenta en la red social Twitter.

“Esperemos que Dios nos dé la sabiduría para pedir qué pasos concretos podemos dar para reducir la violencia y las armas de nuestro entorno”, ha agregado Obama.