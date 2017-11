Trump propone un sistema de inmigración basado en los “méritos” y no en la “lotería demócrata”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que su Gobierno están apostando firmemente por sistema de inmigración basado en los méritos y sin mantener los “sistemas demócratas de lotería” de visados.

“Estamos combatiendo duramente por una inmigración basada en los méritos, no en más sistemas demócratas de lotería”, ha asegurado el mandatario estadounidense, en un mensaje publicado en su cuenta personal de la red social Twitter este miércoles, un día después del atentado que ha acabado con la vida de ocho personas en el bajo Manhattan, en el centro de Nueva York.

The terrorist came into our country through what is called the “Diversity Visa Lottery Program,” a Chuck Schumer beauty. I want merit based.

We are fighting hard for Merit Based immigration, no more Democrat Lottery Systems. We must get MUCH tougher (and smarter). @foxandfriends

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de noviembre de 2017