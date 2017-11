El terrorista de NY dejó una nota en el vehículo identificándose como miembro del Estado Islámico

Las autoridades estadounidenses han hallado una nota en el vehículo utilizado por el terrorista de Nueva York en la que el atentado es atribuido al grupo yihadista Estado Islámico. La nota está escrita en inglés y ha sido encontrada durante el registro del vehículo usado en el ataque, que se ha saldado con ocho muertos y doce heridos.

El ataque ha sido perpetrado por un hombre que ha arrollado con una camioneta a varias personas en la zona del bajo Manhattan, en el centro de Nueva York.

En una rueda de prensa en Nueva York, el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, ha confirmado que se trata de un ataque terrorista y ha dicho que han muerto ocho personas. Seis personas han fallecido en el acto y otras dos han muerto cuando eran trasladadas a un hospital. Además, hay doce personas heridas y no se teme por la vida de ninguna de ellas.

Por su parte, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha dicho que el autor del ataque ha sido detenido después de que un agente se enfrentara a él y le tiroteara y ha subrayado que se trata de “un lobo solitario”, por lo que no se cree que haya más personas implicadas en el atentado.

Varios testigos de los hechos han asegurado a la cadena de televisión estadounidense CBS que el autor del atentado de Manhattan gritó “Allahu Akbar” (“Dios es el más grande”) cuando salió de su camioneta tras chocar con un autobús después de haber atropellado a varias personas.

El individuo detenido, según esta misma cadena, es un hombre de 29 años que ha sido identificado como Sayfullo Habibullaevic Saipov y que tiene carné de conducir de la localidad de Tampa, en el estado de Florida.

Fuentes citadas por el diario local The New York Times, han indicado que Saipov llegó a Estados Unidos desde Uzbekistán en 2010, agregando que contaba con ‘tarjeta verde’ y era residente permanente en el país noerteamericano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado en un primer momento que el autor del ataque es “una persona demente y muy enferma” y, minutos después, ha dicho que no hay que permitir que Estado Islámico “regrese o entre” en Estados Unidos.

We must not allow ISIS to return, or enter, our country after defeating them in the Middle East and elsewhere. Enough!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de octubre de 2017