El atacante de Nueva York es Sayfullo Saipov, de 29 años y procedente de Florida

El responsable de la matanza de Nueva York este martes ha sido identificado como Sayfullo Saipov, un ciudadano proveniente de la ciudad de Tampa, en Florida, de 29 años de edad. Según algunas informaciones, el individuo gritó “Alá es grande” en el momento de ser detenido por las autoridades policiales tras un tiroteo.

El oficial policial James O’Neill confirmó este hecho, “sí, dijo eso. El modus operandi fue el típico de estos ataques” aseguró.

Betcha Sayfullo Habibullaevic Saipov was brought into the U.S. during Obama's term when no-one was vetted. pic.twitter.com/YynejDhMSW

— TheLastRefuge (@TheLastRefuge2) October 31, 2017