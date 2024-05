EEUU: «La oferta de Israel de alto el fuego es una oportunidad histórica, Hamás debería aprovecharla»

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha anunciado que Israel ha redactado un nuevo acuerdo de tres fases que conduciría a la devolución de todos los rehenes y al fin permanente de las hostilidades entre ambas partes. Biden calificó esto como una «oportunidad histórica».

«Tras una intensa diplomacia llevada a cabo por mi equipo, tras mis muchas conversaciones con líderes de Israel, Qatar y Egipto y otros países de Oriente Próximo, Israel ha ofrecido ahora una nueva propuesta integral. Es una hoja de ruta hacia un alto el fuego duradero y la liberación de todos los rehenes», ha señalado.

Biden ha expuesto los términos del acuerdo presentado por Israel, que comenzaría con seis semanas de cese de hostilidades en las que mujeres, niños, ancianos y rehenes heridos serían liberados.

