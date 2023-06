Austria frustró «un posible ataque islamista» contra el desfile del orgullo gay en Viena

El jefe de la inteligencia austriaca, Omar Haijawi-Pirchner, concedió el pasado domingo una rueda de prensa en la que anunció que la policía había arrestado en sus casas a tres hombres de 14, 17 y 20 años sospechosos de querer atentar contra el desfile del orgullo gay en Viena. Las fuerzas de seguridad del país centroeuropeo revelaron que se incautaron cuchillos, un hacha y pistolas de aire comprimido.

Asimismo, el líder de la Dirección de Seguridad e Inteligencia del Estado reconoció que la policía esperó hasta después del desfile para revelar los detalles del ataque planeado para que no cundiera el pánico entre los asistentes. Cabe decir que a la festividad acudieron cerca de 300.000 personas. «Ese es, en última instancia, el objetivo del terrorismo, causar pánico y miedo en el público. El nuestro es evitar que esto suceda», aseguró Haijawi-Pirchner.

El jefe de las fuerzas de seguridad austríacas también dijo que los hombres eran ciudadanos austriacos de origen bosnio y checheno, y que uno de ellos ya era conocido por la policía debido a otros cargos de terrorismo. Además las autoridades averiguaron que los tres detenidos se radicalizaron por internet y que eran simpatizantes del Estado islámico.

Asimismo, el canciller austriaco, Karl Nehammer, expresó su agradecimiento a los investigadores por prevenir «un posible ataque islamista en Viena». «Esto demuestra una vez más que nunca debemos ceder en la lucha contra los radicales y los extremistas», escribió Nehammer a través de sus redes sociales. «Son una amenaza para nuestra democracia y seguridad y deben ser tratados con severidad».

Dank der konsequenten Ermittlungen der Direktion Staatsschutz & Nachrichtendienst konnte ein möglicher islamistischer Anschlag in Wien verhindert werden. Das zeigt einmal mehr, dass im Kampf gegen Radikale & Extremisten nie nachgegeben werden darf. Es sind Gefährder für unsere… — Karl Nehammer (@karlnehammer) June 18, 2023

Este tipo de casos relacionados con el terrorismo yihadista no son aislados en Europa. El pasado mes de enero un atentado islamista conmocionó a toda la sociedad española cuando un radical llamado Yassine Kanjaa protagonizó un ataque en Algeciras que se saldó con la muerte de un sacristán y con varios heridos. Según el informe forense al que tuvo acceso OKDIARIO Andalucía, el yihadista no sólo no se arrepiente de los hechos sino que «lo volvería a hacer». Y es que, cuestionado por los médicos sobre si volvería a asesinar al sacristán, al que considera «Satán» porque le «metía imágenes de muerte en su cabeza», dijo, con total frialdad, que sí.