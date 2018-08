Maduro le quita cinco ceros al bolívar para maquillar una hiperinflación de 1.000.000% en Venezuela

La dictadura venezolana de Nicolás Maduro lanza su nueva medida cosmética para decir que lucha contra la hiperinflación que contribuye a la enorme crisis que vive el país —política, institucional, económica y de abastecimiento—. Nuevos billetes que restan cinco ceros al bolívar entraron en circulación este lunes en Venezuela, primera medida de un plan económico que empresarios y analistas dudan que pueda frenar la devastadora crisis que forzó a millones a abandonar su país.

Caracas y otras ciudades están paralizadas en un día declarado festivo por el régimen para la adecuación de las plataformas bancarias.

La mayoría de los comercios permanecían cerrados. Sin embargo, después de estar suspendidas por unas 12 horas, las transacciones electrónicas se reanudaron paulatinamente en los pocos establecimientos abiertos: farmacias, panaderías y pequeños puestos de comida.

“Todos estamos en lo mismo, esperando a ver qué va a suceder”, dijo a la AFP María Sánchez, comerciante de 39 años, tras retirar unos cuantos de los nacientes billetes que empezaron a ser dispensados por cajeros automáticos.

En los días previos, en medio de incertidumbre, hubo compras nerviosas hasta donde aguantó el bolsillo —golpeado por una hiperinflación proyectada en 1.000.000% para 2018 por el FMI— y largas filas en gasolineras ante un anunciado aumento de los precios.

Maduro sostiene que los nuevos billetes, cuya mayor denominación es de 500 bolívares (unos siete dólares en el mercado negro de divisas), serán punto de partida para un “gran cambio”. Los anteriores fueron diluidos por la inflación y una acelerada devaluación.

Sin embargo, especialistas consideran inviable el programa, que incluye un aumento del salario mínimo de alrededor de 3.400% desde el 1 de septiembre, un nuevo sistema cambiario que empezaría con una macrodevaluación y alzas del combustible y los impuestos.

“Es una cosa de locos”, comentó a la AFP Henkel García, director de la consultora Econométrica, al considerar que el reajuste de sueldos agravará la hiperinflación.

Ello cuando la producción de crudo —fuente de 96% de los ingresos— se derrumba a 1,4 millones de barriles diarios frente a los 3,2 millones de 2008 y el déficit fiscal roza 20% del PIB.

“Si mantienes el déficit y la emisión desordenada de dinero [para cubrirlo], la crisis seguirá agravándose”, apuntó a la AFP el economista Jean Paul Leidenz.

El país y la petrolera PDVSA, además, están en bancarrota (default) parcial por impagos de una deuda externa de 150.000 millones de dólares, mientras Estados Unidos arreció sus sanciones financieras.

Este lunes, la estadounidense ConocoPhillips dijo haber llegado a un acuerdo con PDVSA para que pague 2.000 millones de dólares en un período de cuatro años por expropiaciones de 2007.

Con este panorama, las medidas gubernamentales “aumentarán la inestabilidad”, advirtió ante la prensa Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, principal patronal del país.

Venezuela vive la segunda reconversión monetaria en una década, después de que el fallecido tirano Hugo Chávez (1999-2013) eliminara en 2008 tres ceros a la moneda y surgiera el ‘bolívar fuerte’, que ahora da paso al ‘bolívar soberano’.

Crisis regional

La puesta en marcha del programa de Maduro coincide con tensiones por el masivo éxodo de venezolanos (2,3 millones han migrado para huir de la crisis, según las Naciones Unidas).

Brasil envió tropas a su frontera después de que residentes de la ciudad limítrofe de Pacaraima protagonizaran ataques xenófobos quemaran el sábado campamentos de inmigrantes venezolanos, que han llegado en masa en el último año.

Las nuevas medidas “solo empeorarán la vida de todos los venezolanos”, escribió este lunes en Twitter el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que pidió al gobierno chavista, al que tilda de “tiranía”, permitir ayuda internacional.

The Venezuelan people bear the tragic cost of the Maduro regime’s rampant corruption & tyranny—recent moves will only make life worse for every Venezuelan. We call on the regime to return freedom & democracy to #Venezuela & to allow aid into the country to help those suffering. https://t.co/8tmFwaqTit

— Vice President Mike Pence (@VP) August 20, 2018