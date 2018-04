El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha celebrado este miércoles el inicio del proceso para la normalización de las relaciones diplomáticas entre su país y España.

Los Ministerios de Exteriores de España y Venezuela han anunciado este miércoles en un comunicado conjunto que han decidido iniciar un proceso para normalizar las relaciones diplomáticas, que se rompieron en enero con la expulsión de sus respectivos embajadores en Madrid y Caracas por la creciente tensión bilateral a causa de la crisis política en la nación caribeña.

“Saludo la llegada del embajador de España a Venezuela. Bienvenido. Y nuestro embajador Mario Isea sale a Madrid y ojalá las relaciones mejoren. Así debe ser”, ha manifestado el mandatario, según ha recogido la agencia estatal venezolana de noticias AVN.

Maduro ha confirmado su compromiso de mantener unas relaciones bilaterales para avanzar a “nuevos pasos de entendimiento y de cooperación” y basadas en el respeto y en el diálogo.

El pasado mes de enero, el Gobierno de Mariano Rajoy anunció la expulsión del embajador de Venezuela en España, Mario Isea, tras declararle persona ‘non grata’, en respuesta al mismo movimiento que Venezuela emprendió contra el embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández.

España no reconocerá resultados electorales

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, difundió un comunicado en el que declaraba al embajador persona ‘non grata’ acusando al Gobierno español de “continuas agresiones” y de “injerencia”. Venezuela reprochaba especialmente a Madrid el haber liderado la iniciativa europea de imponer sanciones contra siete altos cargos del régimen, entre ellos el ‘número dos’, Diosdado Cabello.

Por su parte, España denunció las repetidas declaraciones “fuera de tono” del presidente venezolano, Nicolás Maduro, contra Rajoy, al que acusó de “corrupto”, “racista” y “colonialista”. “Ponte a cuatro paticas, compadre, que este pueblo lo que te va a dar es pela”, le llegó a decir en referencia a una paliza.

A pesar del acercamiento anunciado este miércoles, el Gobierno español mantiene la postura de que no reconocerá los resultados de ninguna elección que no sea democrática. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis advirtió en el Congreso de los Diputados de que España promoverá nuevas sanciones en la UE contra Venezuela si los comicios no se celebran con plena libertad.

Venezuela celebrará elecciones presidenciales el próximo 20 de mayo. Maduro compite prácticamente sin rival porque la principal fuerza opositora del país, la Mesa de Unidad Democrática (MUD), ha decidido no participar por considerar que no se dan las garantías suficientes para que los resultados sean creíbles.