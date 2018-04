Lo que oyó el piloto que trasladaba a Lula a prisión: “Tira esa basura por la ventana”

“Tira esa basura por la ventana” y “Llévatelo y no lo traigas nunca más”. Dos frases aparentemente dirigidas al piloto que el sábado trasladó al expresidente Lula da Silva a prisión registradas en la línea de radiofrecuencia se filtraron a la prensa brasileña, encendiendo gran polémica.

Después de que los audios empezaran a circular en medios locales sin que quedara claro si eran o no verídicos, la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) confirmó la noche del domingo en un comunicado que sí son “verdaderos”.

Sin embargo, la FAB aseguró que las frecuencias para comunicaciones aeronáuticas son “abiertas” y, como fueron usadas de un “modo inadecuado por algunos usuarios” que no se identificaron, no tiene cómo saber quiénes fueron los responsables. “Podemos afirmar que las referencias al expresidente no fueron emitidas por controladores de vuelo”, se limitó a decir la FAB.

La institución corroboró que los dos audios, en los que se escucha a dos hombres diferentes dirigirse al piloto, ocurrieron en las frecuencias del aeropuerto de Congonhas, en Sao Paulo, de donde despegó el expresidente (2003-2010) en un avión de la Policía Federal, y en Curitiba (sur), donde ahora se encuentra preso.

Lula, el favorito para ganar las elecciones de octubre y una figura que divide profundamente a Brasil, empezó a cumplir su condena a 12 años y un mes de prisión por corrupción por orden del juez Sergio Moro de Curitiba, la llamada capital de la operación Lava Jato.

La cárcel del líder de la izquierda ha sido celebrada con fuegos artificiales y champán por sus detractores y llorada por sus seguidores. En concreto, en el audio de la torre de Curitiba, se escucha al piloto decir: “Vamos a hablar solo lo necesario. Vamos a respetar nuestro trabajo”. Y una voz masculina le dice: “Yo respeto, pero tira esa basura por la ventana”.

“Es inadmisible que un controlador de vuelo sugiera al piloto que tire a Lula del helicóptero. Si algo le pasa al presidente, la culpa es de Moro y de la Policía Federal!”, escribió en Twitter el senador Lindbergh Farias, del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula. “No ofendan a la basura llamándola de Lula! Al final, la basura tiene más valor que Lula”, le contestó el usuario @ricardo_burgari.