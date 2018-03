Un tribunal de apelación brasileño ha denegado este lunes los recursos del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra una condena a más de 12 años de cárcel, pero el también ex líder del Partido de los Trabajadores (PT) no podrá ser detenido en espera de una decisión de la corte suprema.

El fallo, aparte de dejar al viejo sindicalista condenado por corrupción más cerca de la cárcel, descalifica en principio sus aspiraciones de presentarse a las elecciones de octubre, para las cuales es favorito según las encuestas, aunque la última palabra al respecto la tendrá la justicia electoral, que analizará las candidaturas en agosto.

El pasado enero, la Justicia brasileña ya amplió la condena por corrupción contra el ex presidente Lula da Silva, que era de nueve años, hasta los 12 años y un mes de reclusión. El ex mandatario vio cómo incluso se le prohibía la salida del país, como medida cautelar, para evitar su huida.

Esta decisión fue adoptada por un juez federal, a pocas horas de que Lula emprendiera un viaje a Etiopía para participar en un congreso de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La decisión de ampliar la condena fue tomada a instancias d euno de los tres jueces del Tribunal Federal de la Cuarta Región de Brasil, con sede en la ciudad de Porto Alegre, quienes debían pronunciarse sobre la condena dictada el 13 de julio de 2017 por el juez federal Sergio Moro, en cuyas manos recae la macrocausa de Petrobras, donde se investiga una red de cobro de sobornos a cambio de jugosos contratos de la petrolera estatal.

El magistrado Pedro Gebran se mostró a favor de mantener las acusaciones contra Lula e incluso abogó por ampliar la pena de cárcel hasta los 12 años y un mes —frente a los nueve años y medio dictados por Moro—.