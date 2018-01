El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva no ha tenido otra ocurrencia que compararse con Nelson Mandela nada más conocer su condena a 12 años de prisión por corrupto. También se equipara al héroe local Tiradentes, del que destaca que “tuvieron que pasar 100 años” para que fuera visto como tal. Humilde también, asegura el dirigente que el perjudicado por esta sentencia no es él, sino el país.

Lula afirma que “el ser humano “puede ser atrapado”, poniendo como ejemplo los 27 años de reclusión de Mandela, “y volver y convertirse en presidente de una nación”.

Una constructora le regaló un tríplex en Sao Paulo

Los tres magistrados que conforman el Tribunal Federal de la Cuarta Región de Brasil, con sede en la ciudad de Porto Alegre, se pronunciaron este miércoles sobre la condena dictada el 13 de julio de 2017 por el juez federal Sergio Moro, en cuyas manos recae la macrocausa de Petrobras, donde se investiga una red de cobro de sobornos a cambio de jugosos contratos de la petrolera estatal.

El expresidente ha asegurado que respeta la decisión de los jueces, pero no los hechos citados para justificarla. “Quiero que pidan disculpas por la cantidad de mentiras que están contando contra mí desde hace cuatro años”, ha insistido.

Moro condenó a Lula por blanqueo de capitales y corrupción pasiva al considerar probado que el líder izquierdista recibió un tríplex de lujo en Sao Paulo como pago de la constructora brasileña OAS a sus favores políticos. Lula siempre ha negado que fuera un soborno, esgrimiendo que fue una inversión familiar, y ha exigido que se le devuelva el apartamento.