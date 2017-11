El alcalde legítimo de Caracas, Antonio Ledezma, que liberó de su arresto domiciliario y llegó a España el sábado18 de noviembre, se ha reunido este martes con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en Washington para “hablar de la liberación de Venezuela”.

“No vine a hablar de mi liberación. Vine a hablar de la liberación de Venezuela, que no es precisamente ese parapeto de diálogo que se quiere hacer en República Dominicana”, ha escrito Ledezma en Twitter, donde también ha difundido fotografías el encuentro.

He sido recibido esta mañana en la OEA por el Secretario General de esta organización @Almagro_OEA2015 en donde no vine a hablar de mi liberación. Vine a hablar de la liberación de Venezuela, q no es precisamente ese parapeto de diálogo que se quiere hacer en República Dominicana pic.twitter.com/ZwEMua5rnk

— Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) November 28, 2017