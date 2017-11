El submarino argentino no habría salido a superficie porque no han podido accionar el mecanismo manual

El submarino argentino ‘San Juan’, en paradero desconocido desde hace una semana, no habría logrado emerger porque ninguno de sus tripulantes habría podido accionar el mecanismo para hacerlo salir a flote, según ha explicado a Reuters un experto naval.

El sumergible de la armada argentina desapareció hace una semana cuando navegaba en unas maniobras por la zona sur del océano Atlántico y, según este especialista, se habría quedado apostado en el lecho marino. La búsqueda de este navío entró este miércoles en una fase crítica porque sus 44 tripulantes estarían empezando a sufrir la falta de oxígeno si durante los últimos días el sumergible no hubiera conseguido emerger.

Con el fin de hallar la nave, las autoridades han lanzado un inédito operativo internacional de rescate en el que participan cerca de 4.000 personas y unos 30 aviones y barcos de Argentina, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y Chile.

“No hay ninguna posibilidad de que no flote si alguien quiere que flote. No están pudiendo salir a flote porque no tienen capacidad física de hacerlo”, ha explicado a Reuters el perito naval Fernando Morales.

Si el sumergible, un Thyssen Nordseewerke clase TR-1700, sufrió un fallo eléctrico, como se cree, aún así tiene mecanismos manuales para salir a la superficie. “Si el capitán se quedó en el fondo porque juzgó que era más prudente quedarse en el fondo, es una cosa. Pero en este momento tenemos que pensar, a estos días, que si está en el fondo es porque no pudo emerger”, ha señalado Morales.

Hasta ahora se ha explorado toda la superficie de los casi 500.000 kilómetros cuadrados donde podría estar el submarino militar, aunque falta observar una amplia zona bajo el agua. El submarino podría estar situado a unos 200 metros de profundidad –la profundidad aproximada de la plataforma continental argentina en la zona de búsqueda–, según ha explicado Antonio Mozzarelli, un vicealmirante retirado que fue inspector argentino en la construcción del submarino en Alemania.

“Creo que dado el tiempo transcurrido y al no habérselo ubicado en superficie, está teniendo alguna dificultad y, presumiblemente, está asentado en el fondo”, ha afirmado Mozzarelli.

Aunque algunos sostienen que el oxígeno dentro del submarino alcanzaría para alrededor de siete días, un plazo que se estaría cumpliendo este miércoles, el especialista ha considerado que “el buque tiene a bordo oxígeno y medios para más de siete días”.

Un indicio “hidroacústico” detectado el día de la desaparición

La Armada argentina aseguró este miércoles que está investigando una “anomalía hidroacústica” que fue detectada el miércoles pasado tres horas después de la última comunicación con el submarino ‘San Juan’, que desde entonces permanece en paradero desconocido, según informa el diario ‘Clarín’.

En declaraciones a la prensa, el portavoz de la Marina argentina, el capitán de Navío Enrique Balbi, ha dicho que el operativo de búsqueda y rescate centra ahora su investigación en un indicio “hidroacústico” detectado tres horas después del último contacto con el sumergible.

“Se trata de una anomalía hidroacústica que fue detectada 30 millas al norte de la última posición, en la misma línea de navegación hacia Mar del Plata”, ha asegurado el portavoz de la Armada argentina, antes de señalar que no puede confirmar si ese ruido fue una explosión.

El submarino ‘San Juan’ partió el 13 de noviembre de Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, rumbo a Mar del Plata, donde lo esperaban a comienzos de esta semana. La última vez que entabló contacto con el continente fue el miércoles 15, cuando navegaba a 430 kilómetros de la costa de la Patagonia.

El clima favorable ayudaba en la búsqueda este miércoles, pero la Armada espera que las condiciones meteorológicas empeoren desde el jueves, lo que dificultará la operación.