María Corina Machado: “Ledezma es un héroe de Venezuela, se va al exilio para seguir siendo útil”

Tras salir al exilio por la frontera colombiana, asediado por la dictadura de Nicolás Maduro, el ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma ha explicado que hasta su regreso a Venezuela deja “la bandera” de la “lucha” contra el tirano chavista a María Corina Machado, la jefa de Vente Venezuela. Éste es uno de los partidos políticos que integra la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y una de las personas que se ha alineado en la pugna que mantienen las distintas corrientes de la MUD.

Machado ha definido a su “amigo” Ledezma como “un héroe de Venezuela porque no aceptó claudicar”. “Yo estaba segura de que no permitiría que lo hicieran rehén”, ha escrito en Twitter. Además, en declaraciones a la prensa —luciendo la bandera venezolana— ha destacado que lo ha hecho para ser “útil” a la causa opositora, no por su propia libertad, ya que, de acuerdo con Machado, ha recibido numerosas ofertas del Gobierno en este sentido.

Yo estaba segura que Antonio Ledezma no permitiría que lo hicieran rehén de la tiranía. Sé que su vida corría peligro por la posición que asumió con firmeza y coherencia ante la pretensión de reeditar el falso diálogo. Donde esté, luchará sin descanso por nuestra Libertad. — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) November 17, 2017

El apoyo a Ledezma también ha llegado del exterior. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha sostenido que es “un referente moral”. “Ahora libre para liderar la lucha desde el exilio para la instauración del sistema democrático en su país”, ha valorado en dicha red social.

;Bienvenido a la libertad! @alcaldeledezma.¡ Es lo mejor que podía hacer. Te necesitamos libre por el mundo defendiendo la libertad, los derechos humanos y la democracia y no preso por la Narcodictadura de @NicolasMaduro. https://t.co/2piJxJbHjr — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) November 17, 2017

Los ex presidentes Andrés Pastrana (Colombia) y Jorge Quiroga (Bolivia), que han respaldado a la oposición venezolana en estos años, también han aplaudido el comportamiento de Ledezma. “¡Bienvenido a la libertad! […] Te necesitamos libre por el mundo defendiendo la libertad, los Derechos Humanos y la democracia”, ha defendido Pastrana en Twitter.