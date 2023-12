Alex Batty, el niño inglés desaparecido en Málaga (España), cuando estaba de vacaciones con su madre y su abuelo en 2017, ha sido encontrado vivo y en buenas condiciones en un pueblo de Francia en Revel cerca de Toulouse después de huir de una secta, según han informado los fiscales este jueves. Alex Batty sale así de la lista de niños desaparecidos.

Alex Batty, de Oldham, en Lancashire (Reino Unido), cuya tutora era su abuela, Susan Caruana, ya explicó en 2018 que creía que su hija Melanie y su ex marido, el abuelo del niño, David, habían secuestrado a su nieto para llevar lo que consideraban un «estilo de vida alternativo» en una «comunidad espiritual».

Los investigadores han asegurado que barajan que Alex se escapase de la comunidad rural y pasase varios días caminando por los Pirineos antes de ser recogido por un camionero que lo llevó a una comisaría de Revel, cerca de Toulouse después de verlo caminando solo con una mochila y un monopatín. Fue entonces cuando el chico, ya de 17 años, le contó su historia. Según su relato, habría estado viviendo en una especie de comuna itinerante. No estaba obligado, aunque sí reconoció que el comportamiento de su madre le pareció un poco raro y decidió que no quería llevar ese tipo de vida. Por eso, habría decidido marcharse.

Entonces, se pudo a caminar por los Pirineos. Cuando se encontró con el camionero, le preguntó si podía utilizar su teléfono y le envío un mensaje por redes sociales a su abuela. Con dudas sobre si iba a creer que era él, le explicó que se encontraba bien.

En principio, la abuela de Alex y su hija y su abuelo acordaron que volase al aeropuerto de Málaga (España) para pasar una semana de vacaciones en la zona de Benahavís, cerca de Marbella, el 30 de septiembre de 2017. Después el niño debía haber regresado a Reino Unido con su abuela. Sin embargo, nadie se embarcó en ningún vuelo de vuelta a Reino Unido.

En el momento de la desaparición, la abuela de Alex, Susan, pensaba que su nieto podía estar en Marruecos, ya que su ex marido y su hija habían estado viviendo en una comuna en Marruecos con Alex en 2014 como parte de un «estilo de vida alternativo». Entonces, la abuela ya aseguró que no querían que Alex fuera a la escuela porque no creían en la educación convencional, añadiéndose este caso a los de niños secuestrados por sus madres.

Un portavoz de la Gendarmería francesa ha declarado que «podemos confirmar que el joven que ha sido encontrado es Alex Batty. Se encuentra bien y está proporcionando información», añadiendo que las autoridades francesas estaban en contacto con la Policía de la zona de Gran Manchester, que estaba «hablando con su familia en Inglaterra».

El chico se encuentra bajo la tutela de los servicios sociales. Mientras, se ha contactado con la Policía británica, como se ha indicado con anterioridad, a través de la embajada en París de Reino Unido, los cuales llevarán a cabo los trámites para que el chico se reencuentre con su abuela.