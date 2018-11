Nuevo varapalo para May: cuatro dimisiones en su Gobierno por el Brexit en unas horas

Ya son cuatro las dimisiones en apenas cuatro horas en el Gobierno de May: el ministro Dominic Raab, el secretario de Estado para Irlanda del Norte, Shailesh Vara, la ministra de Trabajo, Esther McVey y la secretaria de Estado, Suella Braverman.

Esta última ha sido la última en anunciar su dimisión.

Por su parte, Esther McVey considera que “no respeta el resultado del referéndum” de junio de 2016. McVey ha publicado en Twitter su carta de dimisión.

Earlier this morning I informed the Prime Minister I was resigning from her Cabinet pic.twitter.com/ZeBkL5n2xH

— Esther McVey (@EstherMcVey1) 15 de noviembre de 2018