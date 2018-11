Trump afirma que sólo quienes le han apoyado han obtenido buen resultado en las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido que el apoyo de ciertos candidatos a su gestión en la Casa Blanca ha sido clave para que obtuviesen un buen resultado en las elecciones del martes, ya que “los que no lo hicieron han dicho adiós” a sus aspiraciones políticas.

“A los que trabajaron conmigo en estas increíbles elecciones de mitad de mandato, respaldando ciertas políticas y principios, les ha ido muy bien”, ha publicado Trump en Twitter, sin aludir a ningún caso concreto ni realizar autocrítica por los resultados de los republicanos.

Those that worked with me in this incredible Midterm Election, embracing certain policies and principles, did very well. Those that did not, say goodbye! Yesterday was such a very Big Win, and all under the pressure of a Nasty and Hostile Media!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de noviembre de 2018