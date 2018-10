Salvini cerrará los aeropuertos italianos a cualquier vuelo de inmigrantes desde Alemania

El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, ha anunciado este domingo que cerrará los aeropuertos italianos a cualquier vuelo que transporte inmigrantes desde Alemania, en respuesta a una información publicada este sábado por La Repubblica por la que la agencia de refugiados alemana tenía previsto comenzar este protocolo a partir del próximo martes.

Según la noticia del diario italiano, la agencia alemana había enviado “docenas de cartas” a los inmigrantes informándoles de una “transferencia planificada”, posiblemente a través de vuelos charter. La base es un prinicipio de acuerdo entre ambos países, todavía no firmado.

Ni el Ministerio del Interior alemán ni la agencia se han pronunciado sobre esta información. El ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, sí que mencionó la posibilidad de un traslado, pero ni mucho menos en negociaciones tan avanzadas como explicó el diario italiano.

Salvini ha zanjado la cuestión. “Si alguien, en Berlín o Bruselas, piensa en deshacerse de decenas de inmigrantes a través de vuelos charter no autorizados, debe saber que no hay y no habrá un aeropuerto disponible”, ha hecho saber el ministro en un comunicado. “Cerraremos los aeropuertos y cerraremos los puertos”.

Cuando Seehofer mencionó al principio esta posibilidad, Salvini respondió que solo aceptaría un intercambio “de buena fe”: por cada inmigrante llegado de Alemania, Italia podría enviar a otro a Berlín.

Sin embargo, Salvini quiere dos concesiones adicionales, revisar el tratado de Dublín para imponer una gestión automática de las peticiones de asilo en la UE, así como las condiciones de la misión naval de la UE Sophia que está patrullando el Mediterráneo, y cuyo actual destino actual es Italia.