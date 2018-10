May matiza que la UE y la URSS “no son lo mismo” tras las polémicas palabras de su ministro de Exteriores

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha asegurado este martes que la UE y la URSS “no son lo mismo”, después de que el ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, instase al bloque comunitario a aprender de la historia soviética para no repetir los mismos errores.

“La lección de la Historia es clara: Si conviertes la Unión Europea en una prisión, el deseo de salir no va a disminuir, va a aumentar, y no seremos el único preso que querrá escapar”, dijo Hunt durante el Congreso del Partido Conservador que se celebra en la ciudad inglesa de Birmingham.

Un día después de que la Comisión Europea instase a Hunt a “abrir los libros de historia”, la ‘premier’ británica ha intentado suavizar la polémica. “Cuando me siento en la mesa de la UE hay países que antes eran de la Unión Soviética y ahora son democráticos y puedo decir que las dos organizaciones no son lo mismo”, ha afirmado May.

El congreso ‘tory’ marca un punto de inflexión para la jefa de Gobierno, foco de críticas tanto externas como internas por las complicaciones en el proceso de negociación para el Brexit, cuyo plazo expira en marzo de 2018. Ya nadie descarta la posibilidad de que dicho plazo concluya sin acuerdo.

May, a quien incluso se le ha pedido que dimita, ha subrayado en una entrevista con la radio de la BBC que sigue comprometida “a largo plazo”, “no solo para un acuerdo sobre el Brexit sino también para la agenda doméstica”. “Mi mensaje aquí en el congreso ha sido: vamos a unirnos y a garantizar que logramos el mejor acuerdo para Reino Unido”, ha añadido.

La ‘premier’, que ha presentado una hoja de ruta que no termina de contentar al resto de socios comunitarios, ha anunciado que prepara una nueva propuesta en relación a la frontera irlandesa. En este sentido, ha denunciado la intención europea de mantener a Irlanda del Norte dentro de la unión aduanera.